Magliocchetti: “PNRR momento storico da affrontare con consapevolezza”

“L’opportunità data dai fondi del PNRR, è momento storico fondamentale per il nostro Paese, questo strumento deve però essere manovrato con consapevolezza e capacità; questo accordo fa parte di quella mission che Anci Lazio sta mettendo in campo per dare tutte le opportunità e possibilità di utilizzare al meglio quello strumento. Non possiamo assolutamente lasciare soli i comuni e le imprese”.

Concreto sollievo

Così il delegato alle Politiche Europee di Anci Lazio, Manuel Magliocchetti a margine della firma del protocollo d’intesa tra Anci Lazio e Cna Roma. Un protocollo punta a dare concreto e immediato sollievo alla crisi scaturita dalla pandemia tramite il sostegno ai comuni, alle P.A. e alle imprese per l’attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



var url274224 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=274224”;

var snippet274224 = httpGetSync(url274224);

document.write(snippet274224);