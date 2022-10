Fondi UE, Magliocchetti (ANCI Lazio): “Risorse raddoppiate per nostra regione, grande opportunità”

“Una bellissima notizia per la nostra Regione: La Commissione europea ha approvato i fondi del FESR 2021- 2027, un programma che vede raddoppiate, rispetto al passato, le risorse a disposizione del Lazio, per un totale di 1,8 miliardi di euro – Così in una nota Manuel Magliocchetti, delegato alle Politiche Europee di Anci Lazio –

Saremo i primi a partire con la nuova programmazione europea

Saremo i primi – continua Magliocchetti – a partire con la nuova programmazione europea e questo significa avere una grande opportunità. Le piccole e grandi attività produttive del Lazio avranno a disposizione una serie di contributi per la ricerca, per la sostenibilità e per aumentare la propria competitività. Un grande risultato, frutto di un costante lavoro di rete e di cooperazione sul territorio.

Grazie al Presidente Nicola Zingaretti e al Vicepresidente Daniele Leodori per il lavoro svolto per una Regione sempre più produttiva e sostenibile. Sempre più europea” conclude Magliocchetti.