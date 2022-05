Fondi Ue, Magliocchetti (Anci) “Al lavoro per le nostre comunità”

“Questa mattina, al Palazzo dei Congressi di Roma, durante la presentazione della programmazione Europea 2021/2027 insieme al Vicepresidente e Assessore Daniele Leodori, si è tracciata la strada del futuro per la nostra Regione. Un futuro che passa per il suo sviluppo progettuale, dall’ambiente ai trasporti, al sociale, e per la trasformazione dei nostri territori.

I complimenti di Gentiloni

In collegamento da Bruxelles il commissario Europeo Paolo Gentiloni si è complimentato per il lavoro svolto dal Presidente Nicola Zingaretti, che nel suo intervento ha raccontato come in questi sette anni la programmazione sia stata al centro delle linee del suo governo. Anci Lazio sarà al fianco degli amministratori per dare gambe a questi progetti così ambiziosi, noi ci crediamo e ce la metteremo tutta”. Così in una nota Manuel Magliocchetti, delegato alle Politiche Europee di Anci Lazio.





