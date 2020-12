Di Maio: “Adesso serve uno sprint decisivo per il Paese”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Parlare di poltrone davanti a una crisi come quella che stiamo vivendo è surreale.

Oggi a palazzo Chigi abbiamo incontrato il presidente Giuseppe Conte per confrontarci su temi e obiettivi da raggiungere.

Siamo la prima forza politica in Parlamento e il messaggio che abbiamo portato è stato uno: il Governo deve lavorare per gli italiani, punto.

Questa pandemia ci sta mettendo davanti a una dura sfida e dobbiamo rimboccarci le maniche per superare tutte le difficoltà.