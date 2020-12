Conti, PaP: “Esprimiamo solidarietà e vicinanza a Tomaso Montanari”

165.000 euro, a tanto ammonta la cifra richiesta da Dario Nardella e dai suoi assessori a Tomaso Montanari come risarcimento per le sue parole nel servizio di Report Svenditalia che parlava di palazzi storici ed edifici pubblici prestigiosi venduti e trasformati in residenze e alberghi di lusso.

Da quando raccontare i fatti da un punto di vista che non sia quello del potere e di chi governa è diventato un reato in un paese democratico?

Eccole le parole incriminate di Montanari “Firenze è una città in svendita. È una città all’incanto, è una città che se la piglia chi offre di più, e gli amministratori di Firenze sono al servizio di questi capitali stranieri”.

A noi sembrano una semplice constatazione dell’attuale situazione fiorentina

Oltre ad esprimere solidarietà e vicinanza a Tomaso Montanari condividiamo con lui l’idea che a Firenze qualsiasi voce critichi l’operato della giunta e porti avanti un’idea diversa di città viene silenziata. Ed evidentemente, se poi per caso qualcuno riesce a parlare in una trasmissione nazionale molto seguita come Report, viene addirittura intimidito con richieste di risarcimento monstre.

Ci sentiamo doppiamente coinvolti perché oltre a Montanari in quel servizio di Report sono stati intervistati anche alcuni di noi del Laboratorio perUnaltracittà e perché come testata giornalistica troviamo tutto questo una seria minaccia alla libertà di stampa che nel nostro paese gode già di pessima salute.

Siamo disponibili a qualunque azione possa contrastare l’arroganza dimostrata anche in questa occasione dal sindaco Nardella.