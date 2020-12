Davide Casaleggio: “Oggi è un giorno importante. E’ il giorno dedicato alla disabilità”

Oggi è un giorno importante. E’ il giorno dedicato alla disabilità.

In una videoconferenza ho sentito una frase illuminante pronunciata dal disability manager della città di Roma: “Spesso pensiamo alle persone con disabilità come se fossero un mondo a parte, ma in realtà sono una parte del mondo”. E lo sono sicuramente, dato che solo in Italia sono oltre 3 milioni di persone.

Sono contento che siamo riusciti a creare rete tra centinaia di consiglieri comunali e municipali del Movimento che, dopo aver condiviso e lavorato su Rousseau ad una proposta comune, l’hanno oggi depositata contemporaneamente in tutta Italia per prevedere un disability manager nei comuni italiani attraverso l’iniziativa #NessunoEscluso. La forza di un’idea che arriva contemporaneamente in tutta Italia può cambiare veramente le cose.

Ci sono tante questioni che rendono la vita turbolenta, ma quando lo spirito civico si fa rete avviene il cambiamento

Anche per me era un mondo a parte fino a quando Alessia, una ragazza non vedente, qualche anno fa mi chiese di portarla sott’acqua. In 30 anni ho accompagnato e insegnato la subacquea a centinaia di persone, e sono abituato a dire sempre sì a chi mi chiede di vivere per la prima volta un’immersione.

Per questo ho subito preso un ulteriore brevetto di specialità da istruttore HSA, ma solo dopo ho capito il vero motivo che mi straniva. Pensavo che non poter vedere fosse un limite invalicabile per poter apprezzare il mare, ma mi sbagliavo. Come poi ho scoperto successivamente che per molte persone in carrozzella la subacquea è una nuova libertà. Fino ad allora, alla fine, nel mondo a parte ci ero sempre rimasto io.