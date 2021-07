Davide Casaleggio: “La settimana (più) corta sta già diventando realtà”

Il tempo lavorato ha sempre meno valore nel calcolo nella retribuzione.

A contribuire in questo senso ci sono due fattori. Il primo è di lungo termine ed è legato alla maggiore produttività ottenuta grazie alla tecnica. Negli ultimi 100 anni ogni aumento della produttività di 10x ha visto una parallela diminuzione di un quarto del tempo lavorato a parità di stipendio imposta dallo Stato (thefuture.work). A rafforzare questo fatto contribuisce il più grande esperimento al mondo sulla settimana corta in Islanda su 2500 lavoratori che sono riusciti a mantenere la stessa produttività per la stessa paga con 5 ore in meno a settimana su un arco di 4 anni. (https://bbc.in/3ALwa8Z)

Il secondo fattore è lo smart working che ha visto molte aziende nell’impossibilità di misurare il tempo lavorato e quindi focalizzarsi sempre più sul valore prodotto.

Come sempre sono le aziende a iniziare a suggerire il percorso come in Italia fu Olivetti a portare il sabato festivo e i 9 mesi di maternità.

Oggi è Luxottica in Italia a rinegoziare la settimana corta per i suoi dipendenti, Microsoft che ha deciso la chiusura del venerdì in Giappone e Toyota che ha ridotto a 6 ore i turni in Svezia.

La settimana (più) corta sta già diventando realtà. Il prossimo passo sarà quello di ripensare i contratti di lavoro slegandoli dal tempo lavorato.



