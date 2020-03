Di Battista: “Vi suggerisco quest’intervista fatta da Davide Casaleggio a Wolfgang Münchau”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Vi suggerisco quest’intervista fatta da Davide Casaleggio a Wolfgang Münchau, un economista tedesco esperto di eurozona ed editorialista del Financial Times. Leggete attentamente questo passaggio. Buona giornata e coraggio!

“Quindi, ciò di cui abbiamo bisogno sono due cose: la prima, e questo è già successo, è che la BCE ha ora promesso l’acquisto illimitato ed è assolutamente giusto che sia illimitato e incondizionato. Per questo programma di emergenza pandemica è cruciale che in questo momento i Paesi possano emettere debito senza incorrere in alcun vincolo. La seconda cosa, è la necessità di un Eurobond. Io proporrei che i nove Paesi lo facessero tra di loro, senza la Germania e senza i Paesi Bassi. Diventerebbe una cosa unilaterale o reciproca in un gruppo, una coalizione di chi lo auspica. Non sarà mai possibile avere l’accordo di 18-19 Paesi. Sto seguendo il dibattito in Italia e anche in Germania e posso dirle che la Germania è irremovibile. In Germania anche la sinistra non è d’accordo. I socialdemocratici sono contrari agli Eurobond ed è lo stesso anche nei Paesi Bassi. Quindi non è una questione di politica tedesca di destra e di sinistra. Anche alle prossime elezioni, non cambieranno questa impostazione. Il Paese nella sua totalità, in merito alla crisi dell’Eurozona, ha deciso a un certo punto che non li vuole. Penso che questa posizione sia sbagliata, l’ho sempre sostenuto. L’unico modo per neutralizzare qualsiasi politica fiscale è, per i nove Paesi, emettere Eurobond tra loro e poi fare in modo che la BCE li compri. La BCE poi può scegliere, ma lo farebbe perché sarebbe una grande responsabilità per la BCE non comprarli: sarebbe come premere il grilletto. Potrebbe innescare il crollo dell’Eurozona e la BCE non vuole questo, non lo vuole la Germania né lo vogliono i Paesi Bassi”.