Casaleggio: “La BCE ha aperto le danze sulla moneta digitale”

La BCE ha aperto le danze sulla moneta digitale con una call pubblica che durerà fino a gennaio per dare suggerimenti sul da farsi. A metà del prossimo anno avremo forse un nuovo tipo di moneta di scambio in tutta Europa.

A gennaio con tutta probabilità nascerà la criptomoneta di Stato cinese e potremo vedere quali impatti avrà sull’economia, nel mentre potrebbe partire anche il progetto Libra di Facebook. Molti pensano alla moneta digitale come un bonifico fatto con lo smartphone, ma in realtà è molto di più.

Preludio nuova economia

Può essere il preludio di un nuovo tipo di economia dove da una parte le banche dovranno competere con le società di tecnologia per offrire strumenti di custodia, ma dove i cosiddetti smart contract, legalizzati lo scorso anno anche in Italia, potrebbero diventare sistemi di gestione di largo utilizzo.

Come negli ultimi anni ’90 abbiamo visto la nascita dell’e-commerce, oggi potremmo vedere la nascita di un nuovo tipo di economia, quella degli agenti virtuali che contrattano e comprano per nostro conto. Sono già partiti quelli nel campo energetico.