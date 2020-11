PaP: “La crisi la paghino i ricchi”

È bastata una proposta modesta e moderatissima di istituire una tassazione progressiva: dello 0,2 per i patrimoni tra i 500.000 euro e 1 milione abolendo l’Imu e l’imposta di bollo sui conti correnti, dell’1% sui patrimoni tra i 5 e i 50 milioni, del 2% oltre i 50 milioni fino ad un massimo una tantum del 3% sopra 1 miliardo per far scattare un coro unanime di No: Lega, PD, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Italia Viva Movimento 5 stelle.

Difendono solo gli interessi dei ricchi

È evidente come in parlamento si difendono gli interessi di un solo partito: quello dei ricchi.

La crisi la paghino loro!