Il Presidente della Commissione Politiche sociali Armando Fortini parla dell’incontro per tutelare la salute degli operatori che svolgono l’assistenza domiciliare.

“Proprio ieri le organizzazioni delle cooperative sociali che si occupano di assistenza domiciliare hanno avuto un incontro in Regione per affrontare il tema della prevenzione da contagi da coronavirus.

Ci pare molto strano dunque – aggiunge – che un esponente sindacale e membro di Forza Italia come Luca Parente, con delega alla Salute, non sappia di incontri così importanti, ma preferisca fare inutili polemiche a mezzo stampa. Dovrebbe inoltre sapere Parente che su queste questioni è la Regione l’organo deputato a prendere decisioni, non certo il sindaco. In ogni caso l’Amministrazione sta seguendo da vicino la questione, che è molto delicata. Siamo certi che la Regione prenderà la decisione migliore per tutelare la salute deglo operatori delle cooperative, degli utenti e delle loro famiglie dal rischio di contagi da coronavirus”.