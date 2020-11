PaP, Coronavirus: “Quadro pesante nelle carceri”

Durante la prima ondata avevamo evidenziato come il dilagarsi del COVID-19 all’interno delle carceri avrebbe provocato lo scoppio di una vera e propria bomba epidemiologica, capace di contagiare non solo gli attori interni agli istituti (carcerati, carcerieri, personale amministrativo, ecc.) ma anche abbattere le mura carcerarie, gravando sull’intero sistema.

Oggi l’incremento dei contagi all’interno delle carceri è aumentato del 600%, un dato molto preoccupante.

A favorire il contagio, oltre all’incapacità di garantire ambienti e strumenti dediti al rispetto delle norme igienico-sanitarie minime rivolte al contrasto dell’epidemia, è il sovraffollamento degli istituti.

Ad essere calpestati sono, ancora una volta, i diritti dei detenuti e delle detenute, la cui salute fisica e mentale è messa a dura prova dalla mancata volontà politica di garantire il diritto alla salute per tutte e tutti.

Quadro pesante

La pandemia ha solo aggravato un quadro già pesante e inaccettabile: nel solo 2020 51 detenuti si sono suicidati in carcere; altri 79 sono deceduti per malattia o per cause ancora da accertare.

A marzo sono morte 14 persone durante le rivolte scoppiate proprio per chiedere misure immediate per far fronte al contagio.

Il 7 novembre, a Verona, Chaka Ouattara si è tolto la vita a soli 23 anni nella cella di isolamento.

Per tutte queste vite non solo non c’è giustizia, c’è anche un silenzio assordante.

È necessario agire ora. Agire subito per evitare un’ulteriore strage dovuta alla malagestione di questa pandemia e garantire il diritto alla salute di tutte e tutti.

Forse il ministro Bonafede lo ha dimenticato o non lo ha mai saputo ma le persone detenute non sono persone di serie b, non sono vite che valgono meno.