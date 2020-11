Fiumicino, Calicchio: “Pubblicato l’avviso per il contributo all’acquisto dei libri scolastici”

“L’assessorato alla Scuola ha pubblicato, in questi giorni, un avviso dedicato alle studentesse e agli studenti del territorio sull’erogazione del contributo per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo”. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“La pubblicazione dell’avviso è stata possibile dopo che la Regione ha divulgato le linee guida per l’erogazione del contributo – prosegue Calicchio -. I destinatari del bando sono gli alunni residenti nel Comune di Fiumicino e che frequentano la scuola secondaria di I e II grado o le paritarie. Il contributo, inoltre, si assegna a fronte di un ISEE non superiore a 15.493,71 euro”.

Chi può presentare la domanda

“Può presentare la domanda uno dei genitori, chi esercita la patria potestà sul minore o direttamente i ragazzi se maggiorenni – spiega l’assessore -. La richiesta dovrà essere presentata entro l’11 gennaio 2021 ed indirizzata all’Area Politiche Sociali e Scolastiche tramite pec all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it o direttamente via e-mail a diritto.studio@comune.fiumicino.rm.it. Saranno sostenuti gli acquisti per libri di testo, sia cartacei sia digitali, dizionari e libri di narrativa, oltre che i sussidi didattici digitali, compresi i software destinati all’uso scolastico”.

I dati da fornire

“Oltre alla residenza e all’ISEE, perché la domanda venga accettata bisogna presentare: fattura o ricevuta fiscale (non si accettano scontrini o ricevute di acquisto) rilasciata dalla libreria, completa dell’elenco dei libri acquistati per l’anno scolastico 2020/2021; modello di richiesta, allegato all’avviso, insieme con la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, relativa alla residenza dello studente e alla frequenza scolastica; copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda”.

Dove trovare il bando e il modulo della domanda

“Il bando e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune, dalla sezione “Avvisi Pubblici” o dal seguente link

https://www.comune.fiumicino.rm.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=865:buoni-libro-al-via-le-richieste&Itemid=245&lang=it – conclude Calicchio -. In questo periodo emergenziale dove si sono acuite le problematiche sociali ed economiche di numerose famiglie, sostenere, almeno in parte, la spesa per l’acquisto dei libri e dei sussidi didattici, costituisce un doveroso impegno dell’Amministrazione per contribuire a garantire il diritto allo studio delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi”.