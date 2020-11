Federico Fornaro: “Gli amici di Salvini e Meloni bloccano i fondi del Recovery”

Gli amici dei sovranisti nostrani Meloni e Salvini stanno bloccando il bilancio Ue e i fondi di Next generation Eu per meri interessi nazionali e di bottega. Dopo aver ampiamente usufruito della generosità dell’Unione Europea adesso Ungheria e Polonia pongono il veto per gli aiuti alle nazioni più colpite dal Covid 19 come l’Italia. Una decisione che fa perdere all’Europa tempo prezioso nell’erogazione dei fondi utili a combattere la crisi economica e sociale prodotta dalla Pandemia. Questo è il prezzo che si paga a un sovranismo straccione e smemorato.

Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro

Articolo 1 CS