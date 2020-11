PaP: “Per il reddito e la salute, tassare i ricchi!”

Si continua dopo le piazze delle settimane scorse per accusare l’immobilismo di un’intera classe politica indecente. Abniamo avuto mesi per attrezzarci alla seconda ondata, sapevamo tutti che servivano finanziamenti alla salute pubblica, alla scuola, ai trasporti, e aiuti economici per tutte le fasce popolari che subiscono la crisi del Covid-19 e dei lockdown: nulla è stato fatto!

Misure inefficienti

Le misure prese continuano a essere schizofreniche e inefficienti: in tre giorni si sono susseguite ordinanze dal Comune, dove il sindaco Merola ha impedito le manifestazioni in centro città, dalla Regione, e infine si è comunque passati in zona arancione.

Servono sicurezza e certezze per le classi popolari, una sicurezza che è sia di non ammalarsi sul lavoro o sui mezzi di trasporto, ma è anche la sicurezza di arrivare alla fine del mese con un reddito garantito e di potersi curare nella sanità pubblica.

Sappiamo dove trovare i soldi: bisogna tassare i ricchi, i milionari, le multinazionali e tutte le imprese che si sono arricchiti in questi mesi.

Oggi è anche un giorno speciale perché finisce l’ingiusta detenzione della nostra compagna Nicoletta Dosio

, che dalla Valle che resiste ci manda il suo saluto.

Seguiamo il suo esempio per non mollare in questi giorni difficili per continuare a combattere e chiedere a grande voce: REDDITO, SALUTE E DIGINITÀ!