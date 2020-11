Filippi: “Mancano anche gli infermieri”

Andrea Filippi, segr. naz. Fp cgil medici, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

L’ospedale di Monza ha chiesto di attivare l’esercito a causa della carenza di personale

“Queste notizie purtroppo arrivano un po’ da tutto il territorio nazionale, dove mancano non solo i medici specialistici, ma anche gli infermieri –ha affermato Filippi-. Non basta neanche attingere alle graduatorie dei vecchi concorsi. Come al solito, è fortissimamente in ritardo il SSN a causa dei tagli fatti in questi anni. Oltre alle gravi carenze che si stanno mostrando in tutta la loro durezza, il problema è che non c’è un piano organizzativo integrato che parta soprattutto dal fabbisogno di personale.

Si va a tentoni, in modo frammentato. Le regioni fanno una sorta di lista della spesa, ma non c’è nessuna visione organizzativa che ci consenta di affrontare il problema in maniera unitaria. La cosa grave è ciò che non è stato fatto nei mesi estivi, abbiamo visto passare tante risorse, ma la medicina sul territorio non è stata potenziata. Questi soldi sono stati assurdamente investiti per 30mila operatori da marzo a maggio, ma poi gran parte di quei contratti sono scaduti e non rinnovati.

Ad agosto si è allentata la presa sul potenziamento delle usca, perché evidentemente si pensava che l’emergenza covid fosse terminata. La storia insegna che nelle grandi crisi soltanto le organizzazioni sindacali possono tenere unito il Paese, invece si continua ad andare avanti consultando esperti e ordini professionali. Le organizzazioni sindacali sono le vere rappresentatrici degli operatori sindacali, come si fa a fare l’organizzazione di un ospedale, di un territorio, senza coinvolgere i lavoratori di quel luogo?”.

Fonte Radio Cusano Campus