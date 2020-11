Cura del viso: cos’è la skincare e consigli pratici per l’applicazione

Prendersi cura della propria pelle è un’arte. Non a caso gli esperti parlano di skin care, ossia l’insieme di attività che riguarda proprio la cura della pelle. Questa, soprattutto durante il cambio di stagione, è costantemente sottoposta a stress e minacce dell’ambiente esterno e avere una vera e propria routine da seguire pedissequamente potrà sicuramente aiutare a mantenere un aspetto fresco, compatto e che duri nel tempo.

Per prendersi cura della pelle occorre avere costanza e precisione: per eseguirla nel modo corretto, infatti, andrà effettuata due volte al giorno, di mattina e di sera. Ed allo stesso punto è fondamentale utilizzare i prodotti giusti, come quelli del marchio Shiseido.

Soprattutto di mattina, infatti, è importante applicare una buona crema da giorno, utile sia per garantire la giusta idratazione giornaliera, sia come base trucco. Una volta a settimana, invece, ricordate di fare una maschera viso rigenerante e idratante e di uno scrub: con lo scrub eliminerete lo strato di cellule epiteliali morte, le impurità e l’eccesso di sebo, mentre con la maschera ristabilirete la giusta idratazione e nutrimento della vostra pelle.

Di sera, ovviamente, è molto importante rimuovere il trucco. Dormire con il trucco è poco consigliabile poiché ostacola il processo di rigenerazione cutanea senza dare modo alla pelle di respirare adeguatamente. Una volta tolto il trucco, si dovrà passare a detergere il viso con acqua tiepida e prodotti specifici, tra cui un tonico, una crema per contorno occhi e una crema ad azione notturna adatta alle vostre esigenze.

Per rimuovere il trucco usate un apposito olio detergente che vi libererà dalle impurità che la vostra pelle ha accumulato durante la giornata. Per l’applicazione, potete massaggiarlo direttamente sulla pelle o usando un classico dischetto.

Shiseido Vital Perfection

Tra i prodotti più importanti presenti sul mercato gli esperti segnalano Shiseido Vital Perfection. Si tratta di una linea skincare con cinque referenze, adatte alle diverse esigenze. L’obiettivo di Vital Perfection è risvegliare il potenziale della pelle e contrastare i segni visibili dell’invecchiamento quali perdita di elasticità, rughe, aspetto spento e macchie brune. A partire dai trattamenti 24h Uplifting and Firming Day Cream, una crema viso adatta a pelli normali, dalla consistenza setosa e Uplifting and Firming Day Cream Enriched, dalla texture più ricca e ideale per le pelli secche.

Entrambe idratano profondamente e hanno nel cuore un attivo ispirato alla neuroscienza. Si chiama ReNeura Technology++™ e aumenta la capacità di risposta della pelle accelerandone il processo di rigenerazione per risolvere più efficacemente gli inestetismi causati dall’invecchiamento cutaneo. Un altro attivo dall’azione liftante, presente in entrambi i trattamenti, è KURENAI-TruLift Complex. Composto di estratto di cartamo, acqua di rosa bulgara ed estratto botanico di odorikoso, agisce in profondità sulla fonte che produce l’energia necessaria per le attività cellulari, responsabili della capacità di recupero e contribuisce, così, a promuovere la compattezza e l’elasticità.