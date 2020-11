Pomezia, catturato dai Carabinieri Forestali un pitone australiano

Catturato dai Carabinieri Forestali un pitone tappeto, lungo oltre 150 cm, in via degli Eucalipti. La Morelia Spilota è un pitone diffuso in Australia che non è dotato di veleno, ma il cui morso può essere molto doloroso. L’esemplare era stato avvistato nella serata di ieri in un giardino di un privato cittadino ed il tempestivo intervento delle Forze dell’ordine ha portato alla sua cattura in poco più di un’ora.

Le parole dell’Assessore Mattias

“A distanza di sei anni dal boa trovato a Santa Palomba – sottolinea l’Assessore Giovanni Mattias –, ci troviamo di nuovo di fronte ad un fatto gravissimo: l’abbandono di animali esotici, oltre ad essere un reato punito dal Codice Penale, è anche una grave minaccia all’ambiente naturale e agli ecosistemi.

Ricordo che il rilascio in natura e la conseguente invasione di specie alloctone costituisce attualmente una delle principali emergenze ambientali, che minaccia la biodiversità causando ingenti danni socio-economici. Un ringraziamento particolare va ai Carabinieri della Stazione Forestale di Ostia per il tempestivo e risolutivo intervento”.