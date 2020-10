In Terra Santa, presso la Basilica del Santo Sepolcro, luogo che la tradizione cristiana indica come quello della crocifissione ma anche come quello della risurrezione di nostro Gesù.

Ho pregato

Ho pregato Dio affinché salvi i popoli da questa pandemia.

In un modo o nell’altro dobbiamo risorgere anche noi da questa crisi. Riusciremo a farcela se resteremo uniti e umani.