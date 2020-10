Prestipino: “Le regole a scuola funzionano”

Patrizia Prestipino, deputata del PD e componente della Commissione Cultura, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla scuola

“Se guardiamo il quadro complessivo europeo che è drammatico, notiamo che Francia e Germania le scuole le tengono aperte e chiudono tutto il resto –ha affermato Prestipino-. E’ una scelta dettata da esigenze sociali, dal buonsenso, dal fatto che bambini e ragazzi hanno sofferto la mancanza di socializzazione già in primavera. Per mia cultura personale faccio questi giri nelle scuole e devo dire che c’è tanta fatica, tanta ansia, tanta difficoltà, però le regole funzionano a scuola. I ragazzi sono perfettamente consapevoli, tengono la mascherina.

Tutti mi dicono: che bello essere tornati a scuola. Il problema a scuola non lo vedo, c’è sicuramente un problema di trasporti pubblici, che però non vengono presi solo dagli studenti. Si fa presto a mettere una categoria contro l’altra in una guerra tra poveri. Autorevoli tecnici della mobilità hanno spiegato che da giugno a settembre non è facile rivoluzionare il trasporto pubblico nelle grandi città.

Le regioni che stanno chiudendo le scuole mi lasciano perplessa e anche un po’ angosciata come docente e parlamentare della commissione scuola, perché la scelta di tenere aperte le scuole è stata importante. Finchè la scuola può stare aperta e ci sono le condizioni di sicurezza, deve rimanere aperta”.

Fonte Radio Cusano Campus