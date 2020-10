Campidoglio, Raggi: “Con “+BusXRoma” miglioriamo i collegamenti nella periferia nord-est”

I nuovi bus acquistati da Roma Capitale sono in esercizio anche nel quadrante nord-est di Roma. La sindaca Virginia Raggi ha presentato oggi le vetture che servono la zona di Casal Monastero, migliorando i collegamenti con gli altri quartieri limitrofi e la linea B1 della metropolitana. Presenti l’amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura e l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.

I nuovi mezzi in servizio a Casal Monastero fanno parte della tranche di 328 bus acquistati da Roma Capitale e si aggiungono ai 227 già su strada dallo scorso anno. Altri 212 nuovi veicoli arriveranno a partire dal 2021.

Le dichiarazioni della Raggi

“Miglioriamo e potenziamo la rete del trasporto pubblico della nostra città. Entro fine mandato avremo rinnovato oltre la metà della flotta Atac. Sono investimenti mai fatti prima per garantire un servizio migliore, soprattutto in quartieri periferici come Casal Monastero. Vogliamo che cittadini e residenti abbiano collegamenti più rapidi ed efficienti”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Le parole di Calabrese

“I nuovi bus in servizio sono la dimostrazione concreta dell’impegno e del percorso avviato sin dall’inizio della consiliatura per rilanciare il trasporto pubblico a Roma. Impieghiamo questi nuovi mezzi soprattutto nelle periferie per facilitare gli spostamenti sia tra i quartieri vicini sia per raggiungere le stazioni metro vicine”, aggiunge l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.