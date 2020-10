Barelli: “Sbagliato bar aperti e impianti sportivi chiusi. Allo sport servono 2mld di euro”

Il presidente Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli è intervenuto durante la trasmissione Restart in onda su Cusano Italia Tv.

«In questo momento non è accettabile che bar e ristoranti rimangono aperti fino alle 18 mentre c’è una chiusura totale degli impianti sportivi. Una volta che la pandemia sarà terminata, – continua Barelli – quando si riaprirà e ci saranno tutti gli impianti falliti non ci sarà più la possibilità di fare attività motoria. E’ sottovalutato il problema dello sport e il danno che si potrà creare non soltanto per i campioni, ma proprio per i cittadini che hanno bisogno di fare attività fisica».

Le richieste del presidente FIN

«Sospensione del pagamento delle utenze, posticipare di due anni degli oneri fiscali, serve una contribuzione diretta più forte. Sono contro l’elemosina e ai contributini mini-mini a pioggia. Oggi per tenere un impianto in piedi ad una società sportiva servono centinaia di migliaia di euro. I 50 milioni di euro stanziati sono troppo poco, servirebbero 2 miliardi per mettere in sicurezza il sistema sportivo italiano».

Fonte Radio Cusano Campus