Scanzi: “E’ un disastro mondiale!”

Dedicato a quei fenomeni che non hanno ancora capito che siamo dentro un disastro mondiale, che non ci sono “ricette indolori” e che le norme (discutibili) dell’ultimo Dpcm appariranno tra qualche giorno persino troppo morbide.

Francia in lockdown per un mese

E dopo la Francia ne arriveranno tante altre. Non perché i governanti sono cattivi: perché siamo nella tragedia.

Lo vogliamo capire che da qui a giugno (sì, giugno) dovremo essere bravissimi, che servirà una forza sovrumana e che non è colpa di nessuno se non di questo virus schifoso?

È un disastro mondiale, cazzo!