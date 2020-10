Meloni: “Il Governo naviga a vista”

Così la leader di FDI:

Il governo ci dica quali sono le risorse per ristorare le attività penalizzate dal dpcm. Se i soldi spesi dai ristoratori per mettere in sicurezza i propri esercizi non sono serviti a niente il Governo li deve pagare.

La violenza va condannata, credo che nei disordini di questi giorni ci siano frange violente che si infiltrano e si mettono a fare pagliacciate approfittando della disperazione della gente. Dallo Stato serve una risposta ferma ma il disagio c’è e se non vengono date le risposte la protesta dilagherà. Ci sono milioni di persone che sono economicamente condannate per questo Fratelli d’Italia dalla prossima settimana sarà in presidio permanente a Montecitorio finchè dal Governo non arriveranno risposte precise su come affrontare questa crisi.