Palidoro, Ospedale Bambin Gesù, Di Genesio Pagliuca: “Campioni biologici trasportati coi droni, al via la sperimentazione”

“È in corso una sperimentazione, che terminerà domani, per il trasporto di materiale biologico per via aerea attraverso l’utilizzo di droni tra le sedi dell’Ospedale Bambin Gesù di Palidoro e Santa Marinella”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Per questo – spiega – è stata firmata dal sindaco un’ordinanza che regolamentasse le attività di volo sul tratto di spiaggia demaniale di competenza del Comune di Fiumicino antistante l’ospedale pediatrico di Palidoro. L’ordinanza ha previsto sull’arenile interessato l’interdizione al transito, allo stanziamento e alle attività di balneazione tra le 10 e le 13 e tra le 14 e le 17. Tutte le operazioni sono state coordinate e autorizzate dalle autorità competenti”.

“Siamo felici di aver dato il nostro contributo per questa sperimentazione e ci auguriamo che la stessa riesca – conclude il vicesindaco – perché in questo modo si ridurrebbero di molto i tempi di trasporto dei campioni biologici per le ricerche e il traffico di mezzi tra le due sedi del Bambin Gesù, con grande vantaggio per medici e pazienti dei due ospedali”.