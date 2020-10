Di Battista: “E’ inaccettabile scegliere persone sotto processo per cariche importanti”

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, una delle aziende a partecipazione pubblica più grande d’Italia (quasi 14 miliardi di euro di fatturato nel 2019) è stato appena condannato a 6 anni di carcere, 2,5 milioni di euro di multa più l’interdizione dai pubblici uffici per aggiotaggio e manipolazione informativa riguardo i derivati di MPS. Profumo venne confermato lo scorso aprile alla guida dell’ex-Finmeccanica nonostante fosse sotto processo. Anche Descalzi, attuale AD di ENI, è sotto processo per corruzione internazionale.

Opportunità politica

Non so come andrà a finire il processo a Descalzi (ritengo che i suoi conflitti di interesse già fossero ampiamente sufficienti per scongiurare la sua riconferma) ma il punto qui è un altro. Come dissi ampiamente mesi fa (privatamente e pubblicamente) è inaccettabile scegliere persone sotto processo per cariche così importanti. Si chiama opportunità politica oltre che rispetto dei valori del M5S. E non si tratta di essere garantisti o forcaioli. Profumo è innocente fino a sentenza definitiva e ha tutto il diritto di ricorrere in appello. Ma, per adesso, è un condannato in I grado. Può, per opportunità politica, continuare a guidare un’azienda come Leonardo? Secondo me no. Ecco perché insistemmo mesi fa sul punto delle nomine. Spero che, alla luce di quel che è successo oggi, la lezione sia servita.

P.S. Anche per questo ieri abbiamo proposto nell’agenda 2020-2030 che le nomine siano responsabilità di tutto il Movimento e non solo dei portavoce al governo. Perché un Movimento forte che, da fuori, sappia dire stop a incarichi pubblici per chi è sotto processo, contrariamente a quel che qualcuno sostiene, rafforzerebbe il Movimento al governo.