PaP: “Grave attacco al diritto di sciopero contro i lavoratori AEC”

In questi due anni vi abbiamo raccontato le terribili condizioni di precarietà degli operatori e delle operatrici sociali che si occupano di assistenza ai bambini con disabilità nelle scuole di Roma. La battaglia per internalizzare questo servizio è finalmente arrivata alle battute conclusive: dopo la raccolta di 12.000 firme, e il voto favorevole di 6 municipi alla delibera di iniziativa popolare, il 16 ottobre ci sarà la votazione del consiglio comunale per riportare questo servizio in una azienda pubblica.

Sciopero degli AEC

In concomitanza con il voto è stato proclamato uno sciopero degli AEC, per permettere a tutti e tutte di assistere al voto che potrebbe segnare una svolta storica per le vite di migliaia di operatori e operatrici.

L’autorità garante degli scioperi tuttavia, adducendo motivazioni capziose volte a tutelare il sistema marcio delle cooperative che portano precarietà e sfruttamento, ha deciso di sanzionare lo sciopero con la chiara volontà di impedire ai lavoratori e alle lavoratrici di scioperare per il proprio futuro, per la propria dignità. Condanniamo duramente questo atto antidemocratico, che dimostra ancora una volta quanto siano estremiste e violente le politiche antipopolari nel nostro Paese.

I lavoratori e le lavoratrici AEC hanno deciso di non demordere e confermano la piazza del Campidoglio.

Invitiamo tutti e tutte a sostenere questa battaglia per la giustizia sociale e contro questi provvedimenti antidemocratici.

Di Potere al Popolo – Roma