Appendino: “Proseguiamo il nostro lavoro per la mobilità sostenibile di Torino”

Nuova corsia ciclabile (al momento monodirezionale) anche su via Sacchi. A breve sarà operativo l’intero attraversamento.

Si tratta di un naturale collegamento con gli spazi ciclabili di corso Vittorio Emanuele II (controviali a 20 Km/ e Case avanzate), ma anche con l’accesso alla zona del Centro Storico e parallela alla ciclabile di via Nizza, che ora arriva fino al Lingotto.

Entro fine mese l’operatività

Sono in corso i lavori di completamento ed entro la fine del mese sarà operativo anche il semaforo per il collegamento a via XX Settembre.

Questa corsia ciclabile renderà più ordinato e regolare il passaggio di tutti gli utenti della strada, dando a ciclisti e monopattinisti quello spazio che prima non avevano ed evitando, dunque, il passaggio sotto i portici.

Non solo. È in via di progettazione anche la connessione tra la ciclabile di corso Stati Uniti e quella di via Sacchi. L’obiettivo, come molti avranno capito, è quello di “ricucire” diversi tratti di percorsi ciclabili che, fino a questo momento, erano tra loro scollegati. Al fine di fornire ai cittadini che scelgono la mobilità sostenibile privata una rete di percorsi diffusa per i propri spostamenti.

Proseguiamo il nostro lavoro per la mobilità sostenibile di Torino.