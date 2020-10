PaP: “Verona con l’acqua alla gola”

È terminata da poco la mobilitazione promossa Potere al Popolo – Verona

per denunciare lo stato di incuria del territorio, e la sottovalutaizone della crisi climatica, da parte dell’amministrazione di destra guidata da Federico Sboarina. Tutti elementi che hanno portato al disastro che un mese fa ha fatto parlare della città su tutti i media nazionali. Ancora una volta Verona è finita sulle prime pagine dei giornali, ma non per qualcosa di positivo. Per chi ama questa città questa è l’ennesima beffa.

Siamo scesi in piazza perché sappiamo che le scelte che fa chi governa sono importanti, e finora sono state inadeguate e insufficienti a gestire gli effetti della crisi climatica. Sono scelte importanti e spesso complesse, ma non impossibili. Per questo abbiamo attivato un percorso in tre tappe per andare proprio nei luoghi in cui gli eventi di questi mesi hanno messo in luce le mancanze della gestione della città ad opera dell’amministrazione comunale.

Quante volte?

Quante volte abbiamo visto allagarsi via XX settembre, via Santo Stefano o la zona di Porta Borsari in questi mesi? Quante volte le case e i negozi dei quartieri sono stati allagati? Per quanto dovremmo sentire dire al sindaco Sboarina e ai suoi tecnici che le fognature della città sono inadeguate e che ci saranno degli interventi?

Verona è in testa alle classifiche per consumo di suolo e inquinamento dell’aria, manca un regolamento del verde pubblico come un vero piano per la mobilità sostenibile, le caditoie non sono soggette ad una pulizia ordinaria. Servono scelte politiche coraggiose e radicali, anche nel locale, per evitare che lo sfruttamento dell’ambiente e l’inquinamento provochino danni sempre peggiori!

Noi non vogliamo far finta di niente, non vogliamo subire il negazionismo e l’immobilismo della politica, che mette il profitto privato prima dei diritti, della salute dii tutte e tutti. Vogliamo respirare aria pulita, muoverci con trasporti efficienti e sostenibili, avere a disposizione aree verdi e curate dove vivere socialità e costruire comunità.

Potere al Popolo Verona