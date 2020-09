Potere al Popolo: “Bye bye Benetton?”

Il 15 luglio veniva annunciata in pompa magna dal Blog delle Stelle l’operazione di aumento di capitale firmata CDP per diluire la presenza di Benetton in Autostrade. Toninelli in diretta da Genova parlava di “felicità pura, grande risultato”.

Invece, come al solito, le cose non stanno per niente così. L’accordo, che già era un grosso regalo a Benetton, è saltato. Cassa Depositi e Prestiti si è tirata indietro di fronte alle richieste di Atlantia di una manleva a suo favore per i danni causati dal crollo del ponte Morandi e di una vera e propria operazione di mercato per acquisire le quote di Aspi.

Nel frattempo sotto traccia Atlantia si sta muovendo per chiudere cessione di Aspi totalmente sui mercati, si sono fatti avanti pezzi da novanta della finanza interessati all’acquisizione di quote: da Blackrock, a F2i, alla famiglia Toto, già detentrice di alcune concessioni autostradali.

Lo diciamo chiaro ancora una volta

Non ci sono scorciatoie, anche passare da un fondo speculativo ad un altro non porterà nessun beneficio per la collettività.

Di fronte alla tragedia di Genova, agli anni di speculazione sulle tariffe, alla mancata manutenzione, non c’è nessuna alternativa se non la revoca immediata della concessione per gravi inadempimenti e il riportare Autostrade sotto il controllo dello Stato.

Il governo nel frattempo tace.