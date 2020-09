Fornaro, oggi più che mai serve prudenza e responsabilità

Mentre il coronavirus in Europa colpisce duramente Francia, Spagna e Gran Bretagna il nostro paese viene elogiato per aver reagito con forza e ribaltato la traiettoria dell’epidemia. Viene premiato così quel principio di precauzione utilizzato sin dall’inizio come asse portante delle misure messe in campo dal governo e dal ministro della Salute Speranza. Il Covid 19 non è ancora sconfitto ed è quindi necessaria massima prudenza e responsabilità.

Lo afferma il capogruppo di LeU Federico Fornaro.

L’uscita da questa pandemia è ancora lunga, prosegue Fornaro. L’innalzamento della curva dei contagi conferma la correttezza della scelta assunta a luglio dal Governo di prorogare lo stato di emergenza, con buona pace delle polemiche strumentali delle opposizioni. La risposta alla crescita del Covid 19 deve essere nazionale e coordinata tra tutti i livelli istituzionali, non come sta succedendo sugli stadi. Il Governo giustamente ha sempre messo al primo posto la salute degli italiani, e così bisogna continuare, conclude Fornaro.

Articolo 1 CS