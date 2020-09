Come COVID-19 ha influenzato le economie mondiali

L’esordio del Coronavirus ha visto milioni di persone perdere il lavoro, con il risultato di un pesante colpo economico che ha colpito tutto il mondo. Questa pandemia ha effetti disastrosi più significativi rispetto alle precedenti recessioni, che hanno portato così tanti cambiamenti. Beh, si potrebbe pensare che tutti i cambiamenti abbiano avuto una tendenza negativa, ma ci si sbaglia. Alcuni dei cambiamenti che verranno discussi qui di seguito hanno effetti positivi che tutti noi non abbiamo mai visto arrivare.

Diamo un’occhiata.

Aumento della domanda di materie prime specifiche

Il negativo

Cose come le forniture mediche e i materiali igienico-sanitari sono richiesti a livello globale. Storicamente, queste cose dovrebbero essere spedite idealmente da un’area che non ne ha bisogno a un’area che ne ha bisogno, ma le cose sono difficili nell’economia odierna. Tutti hanno bisogno di queste cose, e quelli che ne hanno bisogno se le tengono per sé. Questi effetti hanno colpito molte nazioni che si trovano ad affrontare una tensione e non possono gestirla correttamente, lasciandole bloccate.

Il positivo

L’aspetto positivo di questo effetto è che le industrie locali in queste nazioni colpite stanno cambiando marcia e rimodellando le loro strategie per adattarsi alla domanda. Ad esempio, le industrie che in genere si occupano della produzione di vernici stanno avventurando le loro risorse nella produzione di disinfettanti e altri prodotti per la pulizia. Le fabbriche che producono parti di automobili sono state rimodellate e stanno ora producendo ventilatori.

Mercati in evoluzione

Il negativo

Diverse imprese e settori hanno visto un crollo, prendiamo ad esempio l’industria del turismo. Ogni dipendente che si era specializzato in questo mercato ha visto un colpo mai visto prima. Molti hanno perso il lavoro da quando i loro servizi sono stati bloccati.

Il positivo

L’impatto della perdita di così tanti fornitori di servizi è ancora doloroso, ma dobbiamo ancora riconoscere che il cambiamento del mercato influisce positivamente sul mondo di oggi. Ora la gente sta improvvisando e diventando sempre più innovativa nel fare lavori che aiutano l’economia; questi stessi hotel che hanno chiuso sono utilizzati in alcuni stati come una stanza in più per mettere in quarantena le persone colpite. Su questo aspetto, le industrie e le persone stanno diventando più intraprendenti per migliorare le condizioni.

La crescita vertiginosa di alcuni settori

Questa è solo una moneta a un lato che ha scritto positività su tutta la sua superficie. Le strutture mediche stanno ricevendo i fondi necessari per orientare la ricerca di un vaccino per debellare questo virus. Gli studenti di medicina, i ricercatori e i facilitatori che dovevano rimanere in attesa per la formazione sono stati assorbiti nel sistema e ricevono una formazione pratica. Questo si riflette anche nei settori di business di internet come l’e-commerce, e il trading come il trading azioni amazon sale a livelli mai visti prima. La quarantena sta davvero lavorando a favore del business dell’intrattenimento, dato che le persone stanno diventando sempre più creative con il passare dei giorni.

Con il passare del tempo, la gente vede che è possibile essere i migliori in tutto ciò che abbiamo. Unendo le forze e facendo il lavoro, stiamo già battendo questa pandemia. Avrà anche vinto la guerra, ma noi, di sicuro, stiamo combattendo la battaglia.