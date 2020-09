Conti, PaP: “Il risultato di Toscana a Sinistra è amaro”

Riemergo adesso, perché dopo una campagna elettorale lampo e incredibilmente impegnativa la vita riprende i suoi tempi, il lavoro e la quotidianità.

Il risultato di Toscana a Sinistra è amaro come lo è quello della sinistra in generale, zero rappresentanza e un consiglio regionale che sarà esclusivamente composto da PD, Italia Viva e destra in ordine sparso.

Nessuno a rappresentare un’alternativa al partito trasversale delle grandi opere, del consumo di suolo e delle privatizzazioni. Errori, disgregazioni e tanta paura. A breve arriverà anche l’analisi politica, perché sarebbe sciocco nascondersi gli errori e anche non riconoscersi i meriti.

Voglio ringraziare di cuore le 1461 persone che mi hanno dato la preferenza

Vi ringrazio e vi dico che le nostre battaglie certo non finiscono qui, abbiamo creato delle reti ed una comunità che abbiamo il dovere di coltivare.

Grazie a un gruppo bellissimo che mi ha sostenuto, grazie ad ogni incontro, incoraggiamento, consiglio e a ogni singolo abbraccio.

Grazie a Tommaso Fattori

che non si è risparmiato e grazie alle compagne e compagni di lista.

Da oggi si è già tornati a lottare, non sarà certo una battaglia persa a scoraggiarci, continueremo le nostre battaglie per la giustizia sociale, l’ambiente e i diritti di tutte e tutti noi.