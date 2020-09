Torna il pubblico agli Internazionali di Tennis ma il Codacons lancia l’allarme

Il Codacons lancia l’allarme sicurezza dopo la decisione del Ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, di far accedere il pubblico a semifinali e finali degli Internazionali di Tennis di Roma.

“Si tratta di una scelta del tutto insensata, che esporrà la collettività a inutili rischi e creerà pesanti discriminazioni tra cittadini – afferma il presidente Carlo Rienzi – In un momento in cui i contagi tornano pericolosamente a salire non si vedeva l’esigenza di aprire al pubblico le porte di eventi sportivi. Non si capisce poi quali criteri saranno seguiti per la scelta degli spettatori che potranno accedere a semifinali e finali degli Internazionali di tennis, e inevitabilmente si creeranno discriminazioni a danno di chi aveva acquistato i biglietti per il torneo”.