L’amore per gli animali: sesto anniversario di Tesori a quattro zampe

Era il 19 settembre 2014 quando Tesori a quattro zampe esordì con il suo primo articolo dedicato al mondo animale. Ancora lo ricordiamo, un articolo dedicato, purtroppo, ad un piccolo riccio trovato esanime a bordo strada in via Einaudi a Rieti.

La zampa arancione che contraddistingue Tesori a quattro zampe

Da quel giorno in poi, la zampa arancione che contraddistingue Tesori a quattro zampe è diventata un punto di riferimento per tanti amanti degli animali, semplici cittadini e volontari. Animali smarriti, abbandonati, ritrovati, in cerca di adozione, attraversano tutti le pagine del sito internet www.tesoriaquattrozampe.it e le pagine dei social network collegati: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter.

Sei anni nei quali Tesori a quattro zampe è cresciuto molto, ha ampliato il pubblico dei lettori, ma soprattutto ha aumentato il senso civico della città di Rieti e della sua provincia nei confronti degli animali.

Tesori a quattro zampe è arrivato a spegnere la sesta candelina con 14.545 articoli pubblicati, 8.747 Mi Piace sulla pagina Facebook, 2.416 follower su Twitter e 1.025 follower su Instagram e con un nuovo canale YouTube.

Donazione di fondi al Canile Sanitario

Ha contribuito alla donazione di fondi al Canile Sanitario per realizzare nuovi box, ha raccolto oltre 230 chili di crocchette per i cani ospiti nella struttura reatina, ha raccolto 32 chili di crocchette per i gatti delle colonie feline reatine. Tesori a quattro zampe ha contribuito all’adozione di centinaia di cani e gatti rimasti senza famiglia, ritrovandone altrettanti smarriti.

E’ stato fautore dell’utilizzo di fuochi d’artificio silenziosi in città nel Capodanno 2016 e 2017, è stato creatore e promulgatore nel 2015 dell’iniziativa “Una ciotola di acqua per i randagi” alla quale hanno aderito tante attività commerciali di Rieti e provincia. Nel 2016 ha collaborato nella raccolta di cibo e materiale per animali colpiti dal terremoto. Ha realizzato una campagna nell’estate 2018 per ridurre gli abbandoni e aumentare le adozioni.

Nel Natale 2018 Tesori a quattro zampe ha ideato una votazione fotografica dedicata a padroni e pelosetti, che ha ricevuto oltre 2.637 voti da tutta Italia. Nel 2019 ha partecipato alla raccolta fondi tramite bussolotti in città per acquistare box per i cani del Sanitario di Rieti.

Nel 2020 Tesori a quattro zampe ha promosso una raccolta di antiparassitari per i cani randagi della Sabina ed ha collaborato nella raccolta alimentare per i gatti randagi di Rieti e della Sabina.

Con i suoi articoli dedicati alle normative, alle curiosità, alle notizie dal resto d’Italia, e grazie alle rubriche “Professione volontaria” e “Capiamo i nostri amici a quattro zampe” ha da sempre fatto informazione per migliorare la vita degli animali ed educare, nel suo piccolo, chi non si era mai avvicinato a questo mondo.

L’amore per gli animali si allarga…

Dal 2020 il sito internet www.tesoriaquattrozampe.it ha creato nuove sezioni dedicate, oltre a Rieti anche alla Sabina, al Cicolano e all’Umbria, per un’informazione più pervasiva e radicata nel territorio. Riportare a casa un cane smarrito o farne adottare un altro chiuso in canile da anni, è davvero un piacere che ti rimane per sempre nel cuore.

Tesori a quattro zampe ed il suo staff ringraziano tutti i lettori che ogni giorno da sei anni supportano il sito dedicato agli animali, condividendone gli articoli e aiutando i volontari del territorio ad allungare una mano nei confronti di chi ha più bisogno. E come piace dire allo staff: la zampa arancione vuol dire fiducia. Perchè Tesori a quattro zampe dà voce agli animali.