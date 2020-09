Lo smartphone come nuova console: ecco alcuni tipi di giochi disponibili

Può un telefonino rimpiazzare una console di gioco? Questa domanda 10 anni fa avrebbe ottenuto una risposta negativa, oltre a risate in serie, eppure oggi diventa quasi la normalità. Gli smartphone, infatti, sono sempre più tecnologici e sempre più performanti, con processori altamente hi-tech e in grado di far girare software molto complessi, come i videogame di ultima generazione. È il “miracolo” di una pratica nota come miniaturizzazione, che riesce a condensare funzioni sempre più avanzate in device dalle dimensioni sempre più ridotte. Quali sono, però, i migliori giochi disponibili sui telefonini di ultima generazione?

I giochi di strategia: si tratta di un grande classico immortale, che si è trasferito anche sugli smartphone, e non da poco tempo. Oggi, infatti, sui vari store ufficiali dei sistemi operativi mobile si trovano tantissime app di questo tipo, dai classici giochi di ruolo fino ad arrivare a videogames in stile battaglia navale. In altri termini, chi ama il pensiero e la riflessione può divertirsi trasformando lo smartphone in una console in miniatura.

I giochi di casinò: perché andare al casinò, quando è possibile giocare ai giochi d’azzardo direttamente dal telefonino? La risposta la si trova analizzando le caratteristiche di portali web come it, che ospita diversi giochi come le slot jackpot. E non si finisce qui, perché su queste piattaforme navigabili anche da mobile è possibile divertirsi con tutti gli altri must del gioco d’azzardo.

Gli sparatutto in prima persona: noti anche come FPS, oramai gli sparatutto in prima persona si trovano anche sui market degli smartphone. Basti citare ad esempio un titolo molto famoso come Call of Duty, giocabile grazie ad una app specifica. Gli esempi potrebbero proseguire ancora, perché molti degli FPS più famosi sulle console oramai vantano una versione apposita per gli smartphone.

I giochi di sport: quando si parla di gaming online e di smartphone, non è possibile dimenticarsi dei giochi sportivi. Dal calcio al basket, passando per il tennis, oggi gli store mobile abbondano di app progettate per gli amanti di questo genere di videogames. In sintesi, chi ha questa passione può trovare sui telefonini una serie di videogiochi divertentissimi e molto avanzati, compresi ad esempio quelli sulle auto e sulle moto.

I platform games: naturalmente non potrebbero mancare in questa lista i platform games, forse uno dei generi più “antichi” nell’ambito del gaming. Anche questa categoria oggi può contare sulla presenza di molti classici trasferitisi su smartphone, come nel caso di Super Mario, uno dei giochi più diffusi in assoluto che è presente sugli app store nella versione Super Mario Run.

In sostanza, chi ama i videogiochi attualmente può trovare sugli smartphone di tutto e di più. Dai passatempi d’azzardo fino ad arrivare a classici come Supermario, passando per gli sparatutto.