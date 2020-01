Befana, attenzione al contenuto delle calze per bambini

In occasione della festa della Befana nelle calze destinate ai bambini rischiano di finire prodotti contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute umana, ed elevato è il pericolo per gli adulti di incorrere in fregature e sprecare denaro. Lo afferma il Codacons, che diffonde oggi il decalogo per fare acquisti sicuri di dolciumi e giocattoli in occasione dell’Epifania.

NELLA CALZA RISCHIANO DI FINIRE PRODOTTI CONTRAFFATTI E DOLCETTI DI DUBBIA PROVENIENZA

1) È bene ricordare che le calze preconfezionate contenenti dolciumi costano, a parità di prodotti, di più rispetto all’acquisto singolo della calza e dei dolci da inserire al suo interno. Se volete risparmiare procuratevi una bella calza e scegliete voi stessi i prodotti da inserire;

2) Verificate la data di scadenza di cioccolata e dolci vari all’interno delle calze destinate ai bambini;

3) Attenzione ai giocattoli contraffatti: tutti i prodotti per bambini devono avere il marchio di conformità CE che garantisce i requisiti di sicurezza. Meglio ancora i prodotti che dispongono anche del marchio IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) e quello “Giocattoli Sicuri”, a seconda della tipologia di gioco;

ASSOCIAZIONE DIFFONDE REGOLE PER ACQUISTI SICURI

4) Non acquistate giocattoli o prodotti alimentari da venditori abusivi;

5) Ogni giocattolo deve indicare l’età per cui è consigliato il prodotto: rispettate questi limiti;

6) Anche in occasione della Befana i prodotti difettosi possono essere sostituiti: conservate sempre lo scontrino d’acquisto;

7) Accertatevi che i giocattoli destinati ai più piccoli non abbiano parti taglienti o appuntite e che i materiali non siano infiammabili o tossici;

8) non esagerate con l’acquisto dei dolci e controllate i consumi da parte dei bambini, poiché un eccesso di cioccolata o di altri dolciumi può causare problemi di salute.

Codacons Comunicati Stampa