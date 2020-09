Una cena avvolta nel mistero, questa sera Cena con Delitto Rock

Una serata tinta di giallo, avvolta nel mistero, ma anche divertente quella che il 12 settembre si terrà presso il locale RedRock, in via del Casale Santarelli a Ciampino. Ingresso gratuito per una originalissima Cena con Delitto, organizzata da ANIME di CARTA e diretta dall’attrice comica Emanuela Petroni che, dopo le varie esibizioni in tv con Claudio Bisio, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è in attesa del’uscita del film “Ritorno al Crimine” di Massimiliano Bruno e “Freaks Out” di Gabriele Mainetti, nel quale la vedremo interpretare divertenti personaggi.

Una lunga notte all’insegna del crimine

Una lunga notte all’insegna del crimine con la possibilità di vivere una serata da protagonisti a caccia del fantomatico assassino. Enigmi emozionanti che vi renderanno protagonisti nel ruolo di novelli investigatori con tanti fantastici premi.

A seguire Tributo Muse PLUGIN BABIES.

Servizio Ristopub, Pizzeria, Fritti artigianali StreetFood. Ampio parcheggio e tavoli all’aperto. Importante la prenotazione nel rispetto delle misure di sicurezza per il Covid. Info 06 / 78846359

Info

12 Settembre RedRock via del Casale Santarelli 123

Ingresso gratuito