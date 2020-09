Mostra del Cinema i Venezia: un muro dedicato ai commenti degli spettatori

In pochi giorni il muro del Codacons allestito al Lido e dedicato ai commenti degli spettatori della Mostra del cinema di Venezia si è riempito di messaggi, al punto che sono migliaia critiche e stroncature a film, registi e attori in concorso.

“La spazio Codacons gestito da Gianni Ippoliti scopre le mille verità del festival e dimostra anche quest’anno il desiderio della gente comune di far sentire la propria voce – afferma il presidente Carlo Rienzi – Un esercizio di democrazia trasversale dove trova posto l’ironia, l’intelligenza e il sarcasmo, a dimostrazione che la critica cinematografica non è riservata ai giornalisti di settore ma è un diritto che spetta a tutti gli spettatori”.

DOMANI ALLE ORE 11:30 SARÀ CONSEGNATA LA COPPA CODACONS DAL DIRETTORE DEL FESTIVAL BARBERA CHE RICEVERA’ IL PREMIO AMICO DEL CONSUMATORE 2020

E tra i commenti più divertenti lasciati al muro del Codacons, spicca quello di uno spettatore che ha stilato la ricetta perfetta per far partecipare un film alla Mostra di Venezia: “basta mettere insieme famiglie problematiche, questioni esistenziali, incomunicabilità, mescolare il tutto con attori mediocri e si otterrà il film perfetto da servire a Venezia. Ovviamente tiepido”.

Ma tra i messaggi trovano posto anche le lamentele sui servizi del Lido, come chi boccia lo Spritz servito ai bar o i prezzi eccessivamente alti.

Intanto domani 10 settembre, alle ore 11:30, il presidente Codacons Carlo Rienzi e il Direttore della Mostra, Alberto Barbera (che riceverà quest’anno il premio “Amico del consumatore”) consegneranno la prestigiosa Coppa Codacons allo spettatore autore della critica più azzeccata sul festival.

Codacons CS