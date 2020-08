PaP, perchè i ricchi non vengono tassati?

Il rapporto #Globalwealth2020 ci dice che in Italia la ricchezza patrimoniale esclusivamente finanziaria è pari a 4900 miliardi di euro, in gran parte in mano alle 400000 persone che possiedono almeno un milione in titoli, conti in banca, azioni.

Con una tassa dell’1% sul patrimonio finanziario dello 0,7% della popolazione lo stato incasserebbe tra i 40 e i 50 miliardi, ben più del MES e oltre la metà degli aiuti a fondo perduto del Recovery Fund.

Perchè non farlo?

E con questa tassa i ricchi non diventerebbero certo più poveri visto che manterrebbero il 99% della loro ricchezza…E allora perché non si fa?

Perché farlo comporterebbe il controllo pubblico sul movimento dei capitali, per impedire la fuga delle ricchezze nei paradisi fiscali; e si sa questo ai ricchi non piace proprio. E soprattutto perché ricchi e padroni comandano sulla politica e tutto il nostro Parlamento, centrodestrasinistracinquestelle assieme, sarebbe contrario. Perché non si fa? Perché no.

Ma tassate i ricchi per la miseria.

Da @Giorgio Cremaschi