Dopo l’avvento della TV in ogni sua forma, l’evoluzione dei telefoni cellulari da semplici telefoni a smartphone, dopo il progresso dei computer e PC e l’arrivo dei tablet, e lo sviluppo di applicazioni per ogni sistema elettronico, il mondo dell’elettronica stessa si apre alla produzione e commercializzazione di dispositivi intelligenti ed intutivi che rispondono ai nostri comandi vocali.

Il progresso e l’evoluzione di questi prodotti è tale che i dispositivi audio e video indoor sono diventati sempre più frequenti nelle case di tutti noi. Casse bluetooth, schermi ultrapiatti dotati di sistemi smart TV, apparecchiature elettriche che funzionano tramite comandi vocali e che possono essere collegati a qualsiasi sistema elettronico dentro casa, dalle semplici luci al frigo, dalla televisione al computer.

Il mercato dei prodotti elettronici volti a facilitare la vita di tutti i giorni, limando sui tempi e semplificando ogni azione e gesto quotidiano, è in continua evoluzione e sta abbracciando ogni apparecchio della casa, includendo anche i citofoni.

E’ il caso di 2N, leader mondiale nel settore dei citofoni, che offre varie alternative di dispositivi audio e video di lusso che si adattano ad ogni interno in maniera minimal e sofisticata.

Questa società offre una vasta gamma di soluzioni adatte ad ogni esigenza, dai citofoni ai dispositivi che permettono il controllo degli accessi a un indirizzo IP, dai sistemi di telecomunicazione alle unità di risposta.

In particolare per questa ultima sezione della società, 2N vanta una varietà di prodotti di lusso notevole: fra i top seller della compagnia troviamo il N2 Indoor Touch 2.0, un’unità di risposta che consente di comunicare in modalità smart con il vostro ingresso, supportato da sistema operativo Android che permette al dispositivo di interfacciarsi ed essere compatibile anche con applicazioni di terze parti e il 2N Mobile Video, applicazione rilasciata dalla 2N stessa che permette il monitoraggio del vostro citofono 2N IP installato sul vostro portone e che da la possibilità di comunicazione con il relativo ospite e visitatore tramite l’uso del vostro cellulare smartphone.

Troviamo poi i 2N Indoor Compact, progettata specificatamente per il mercato residenziele, e il 2N Indoor talk che ben si adatta a qualsiasi tipo di casa e / o appartamento, entrambe unità di risposta con comandi intuitivi e sistema audio e video HD, dal design minimal e di lusso, oltre al 2N Indoor Touch, l’elegante comunicatore multifunzione che si intona a qualsiasi ambiente e che permette il riconoscimento di qualsiasi ospite e visitatore davanti la port tramite il suo display attraverso il quale è possibile anche comunicare con la persona dall’altra parte del citofono.

E invece prevista per settembre l’uscita sul mercato dell’ultimo dispositivo della società, il 2N Indoor View, la cui caratteristica dominante è il touchscreen da 7” full screen che permette la possibilità di effettuare video chiamate a schermo intero. La superficie in vetro temperato e il design pluripremiato sono perfetti per i progetti residenziali di lusso. Il dispositivo uscirà per settembre ma è possibile preordinare il prodotto direttamente sul sito ufficiale di 2N tramite le sezioni “come acquistare” e il supporto tecnico sempre attivo.