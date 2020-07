Trotta, PaP: “Su una città come Livorno si deve INVESTIRE nel sociale”

Stamattina durante il Consiglio comunale abbiamo discusso e votato le variazioni al bilancio di previsione finanziaria con delibera di Giunta e la manovra di riequilibrio di bilancio.

Abbiamo ribadito ancora una volta quanto sia FONDAMENTALE investire e garantire una copertura per tutte le cittadine, i cittadini e le famiglie che ne hanno estremo bisogno!

Potere al Popolo Livorno durante tutto il lockdown ha aiutato moltissime famiglie con la distribuzione dei pacchi alimentari soltanto tramite la donazione volontaria.

Ed ha fatto la differenza

Pensiamo quanto, invece, avrebbe fatto la differenza un intervento strutturale supportato dalle risorse pubbliche.

Per questo non dobbiamo abbassare la guardia, ma dobbiamo già disporre delle risorse e fare una valutazione attenta sul futuro!

Anche alla luce della bocciatura del nostro atto che chiedeva di continuare l’attività dei pacchi alimentari e dei contributi spesa, noi andiamo avanti con tanta convinzione.

Perché su una città come Livorno si deve INVESTIRE nel sociale, cercare di raggiungere quella fetta di cittadin* che anche durante il lockdown non hanno ricevuto aiuti o ne hanno ricevuti di insufficienti. Per non parlare del vuoto enorme che ha lasciato il Governo durante la pandemia e della vuotezza delle proposte di adesso.

C’è bisogno che la politica faccia i conti con la realtà

Sicuramente daremo seguito alle nostre proposte ed alle nostre idee nei prossimi Consigli comunali.

Potere Al Popolo Livorno

Potere al Popolo