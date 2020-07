E’ stata sospesa la dotazione del taser alle forze dell’ordine e sono state ritirate le armi già consegnate agli agenti di Polizia che hanno partecipato alla sperimentazione avviata dal ministero degli Interni.

La sospensione dovrebbe essere momentanea (e dovuta a questioni tecniche), ma l’auspicio è invece che questa dia la possibilità di riflettere su quest’arma.

Rischio maggiore

Benché nella teoria il taser dovrebbe sostituire l’uso delle armi da fuoco, nella prassi sostituisce invece l’uso del manganello, aggiungendo dunque un rischio di mortalità in presenza di patologie pregresse (cardiache o epilettiche, per fare due esempi) che il manganello non avrebbe.

Negli Stati Uniti, dal 2000 ad oggi, il taser ha provocato la morte di oltre 1.000 persone. La maggior parte di queste sono nere, segno dell’abuso che se ne può fare.

Rischio abusi

Proprio alcune organizzazioni internazionali hanno denunciato il rischio di abusi (che arrivano fino alla tortura) a cui la dotazione di questo strumento può portare.

Il decreto Salvini prevedeva di dotare anche i corpi di Polizia locale di questo strumento. Con un nostro ordine del giorno si sono opposti finora a questa possibilità i comuni di Palermo, Torino, Milano e Bergamo.

(da Associazione Antigone)