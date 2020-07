Ostia Antica: potenziata illuminazione pubblica in via Gavio Massimo, via Laurenzi e via Banduri

Potenziati gli impianti di illuminazione pubblica in via Gavio Massimo, in via Laurenzi e in via Banduri ad Ostia Antica, nel Municipio X. All’accensione dei nuovi punti luce, ieri sera, erano presenti la sindaca di Roma Virginia Raggi, la presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo, il responsabile Illuminazione Pubblica di Areti, Alberto Scarlatti.

L’intervento è stato realizzato grazie alla collaborazione di Roma Capitale – Dipartimento Simu e Acea.

“Si tratta di una nuova tappa del piano illuminazione che stiamo sviluppando su due direttrici, dal centro alla periferia. Da un lato, l’illuminazione artistica per la valorizzazione del nostro patrimonio monumentale e per il rilancio turistico in questa delicata fase post lockdown. Dall’altro, il rafforzamento e rinnovo dell’illuminazione pubblica per garantire decoro, sicurezza e vivibilità al territorio e ai quartieri. Inoltre, questi progetti sono orientati alla sostenibilità e al risparmio energetico. Gradualmente infatti stiamo trasformando e adeguando gli impianti, sostituendo le vecchie lampade con luci a LED di ultima generazione”, afferma la sindaca Virginia Raggi.

“Uno dei nostri obiettivi è sempre stato il non lasciare nessuno indietro. Il potenziamento dell’illuminazione di via Gavio Massimo, via Laurenzi e via Banduri ad Ostia Antica è un risultato importante in tale ottica”, commenta la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo.