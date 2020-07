“Nuova estate padovana” all’ex Macello Cornaro

Per tutta l’estate all’ex Macello di via Cornaro, 1 sarà possibile ammirare le stelle o affrescare cieli giotteschi: al via il 27 luglio nuovi corsi e il sabato sera, dall’1 agosto, spettacolo assicurato con proiezioni di immagini astronomiche (dalle ore 21:00 alle 22:30; ingresso libero) e la rievocazione di una bottega medievale di affresco (dalle ore 19:00 alle 23:00; ingresso libero).

Il Planetario e l’associazione Accademia dell’affresco, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Padova, propongono corsi base di astronomia e di affresco. Un’occasione per scoprire con esperti il cielo stellato e l’affresco medievale: in questi due campi, quelli dell’astronomia e dell’affresco, Padova può vantare una lunga tradizione che l’ha resa famosa nel mondo.

Le iniziative sono realizzate nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Macello, con l’obiettivo di farne un luogo di divulgazione della conoscenza scientifica.

5 lezioni serali

Il corso base di astronomia si articola in cinque lezioni serali, che si tengono il mercoledì; vengono inoltre proposte spettacolari visioni full dome commentate (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica ore 16:00; sabato e domenica anche ore 17:30) e proiezioni di immagini astronomiche (sabato dalle ore 21:00 alle 22:30, ingresso libero).

Per iscrizioni: associazione Planetario di Padova, cell. 377 1686992.

Anche il corso base di affresco medievale prevede cinque lezioni, che si tengono dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00.

Sarà anche organizzata una rievocazione di una bottega artigiana medievale di affresco con maestri e allievi in costume d’epoca, mentre realizzano dal vivo un affresco (sabato dalle ore 19:00 alle 23:00, ingresso libero).

Per iscrizioni: associazione Accademia dell’affresco, cell. 334 3029793.

Ingressi contingentati in ottemperanza alle direttive ministeriali anti Covid 19.