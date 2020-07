Scanzi: “Più sottovalutano Conte, più lui vola. Ma tanto mica la capiscono”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Sabato, durante la puntata di In onda estate, prima che Salvini scappasse con consueto coraggio ho ricordato alla sua tifosa che Conte era il politico più amato dagli italiani. Ella (Chirico) si è messa a ridere dicendo che non era vero. Sono fatti così: i sondaggi, per loro, sono attendibili solo quando li danno vincenti.