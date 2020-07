La storia del Velodromo d’Inverno e lo sterminio di 13mila ebrei

Tra il 16 e il 17 luglio 1942, migliaia di agenti del governo collaborazionista francese irrompono nelle case parigine per un enorme rastrellamento. Gli ebrei, prelevati di forza, vengono rinchiusi per 5 giorni senza cibo né acqua nel “Velodromo d’Inverno” , un circuito coperto per gare di ciclismo che si trovava a Parigi vicino alla Torre Eiffel.

Tutti furono deportati poi nei campi di sterminio.

Più di 4mila erano bambini, nessuno di loro sopravvisse ad Auschwitz.

Il governo francese si è rifiutato di ammettere le sue responsabilità nella retata per decenni, fino al 1995.

Secondo l’ultima ricerca di Eurispes, il 15,6% degli italiani nega l’olocausto, pensa che la Shoah non sia mai accaduta.

Ricordare è resistere.