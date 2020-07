Giuliano Granato: “Palermo è ferita. Il minimo è la solidarietà, l’abbraccio di tutto il Paese”

Una bomba d’acqua, i sottopassi che diventano trappole, le auto incastrate, due morti.

Il panico, i bambini in ipotermia, il fango che avvolge tutto.

Palermo è ferita. Il minimo è la solidarietà, l’abbraccio di tutto il Paese, in primis ad amici e familiari delle vittime.

Purtroppo non è un evento isolato. Livorno, Genova e tante altre nostre città negli ultimi anni sono state colpite da calamità simili.

Fenomeni sempre più frequenti

Occorre fare i conti con fenomeni idrogeologici sempre più frequenti e che diventano dramma perché le nostre città sono tutt’altro che sicure, i nostri territori sono martoriati dall’abusivismo e dal consumo di suolo, non c’è manutenzione dei canali di scolo, delle reti fognarie. Non ci si prende cura della nostra terra. Questa è l’amara verità che pare che scopriamo solo ogni volta che c’è una tragedia.

Se vogliamo avere un futuro l’indignazione non basta; serve porre la messa in sicurezza dei nostri territori al centro dell’azione politica e amministrativa e non solamente della retorica.

Sciacalli

Per quei politici che nemmeno davanti a una tale tragedia hanno avuto la dignità di esprimere solidarietà e si sono invece lanciati in tweet contro i migranti, tanto odio e disprezzo e una sola parola: sciacalli.