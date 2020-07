Scanzi: “Cresce ancora di più la fiducia degli italiani in Conte”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Cresce ancora di più la fiducia degli italiani in Conte (63%). La seconda in classifica, Meloni, è staccatissima. Non solo: scende ancora la Lega (dati Ipsos giugno), risale il M5S, cala Berlusconi (ove ancora esistente) e crolla fino all’evaporazione tal Renzi.

La destra – politici e servi annessi – non è soltanto intellettualmente disonesta: è pure squisitamente demente, perché più agita spauracchi idioti (il golpe di questa Fava di Tonka) e più Conte sale. Del resto mettetevi nei panni di un italiano dubbioso: se si trovasse costretto a dar retta da una parte al governo e dall’altra alla mandria garrula che slappa Salvini neanche fosse un Gruvì Sammontana, sceglierebbe per forza Conte. Anche solo per contrasto. O se preferite per rivalsa.

Questi giuggioloni furbastri e fascistelli non sanno fare nulla, non ne indovinano mezza e non miglioreranno mai. Pulviscolo marginale mentale. Una prece.