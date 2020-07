Potere al Popolo: basta code, revoca della concessione!

Oggi abbiamo appeso uno striscione davanti al nuovo viadotto sul Polcevera, per ricordare che la tragedia di due anni fa ha delle responsabilità precise, per ricordare che ci sono stati dei morti a causa di gravi mancanze da parte del gruppo Benetton e di tutta classe politica. Chi non ha vigilato in questi anni, chi ha preferito tutelare i propri interessi a scapito della collettività deve pagare.

Revoca concessione

Per questo chiediamo la revoca della concessione ad Aspi e il controllo pubblico sulle autostrade, che sono di tutti.

La sicurezza di tutti noi non può essere messa in secondo piano a favore dei mega profitti che autostrade realizza ogni anno.

Per questa ragione il sistema di trasporto e delle infrastrutture a livello nazionale deve essere pubblico, efficiente, sostenibile!

Basta code! Nazionalizziamo autostrade!